Дата взятия Кенигсберга официально стала Днем воинской славы России

Новую памятную дату страна будет отмечать 9 апреля.

Днем воинской славы России стала дата взятия города-крепости Кенигсберг — 9 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области. В среду, 12 ноября, Совет Федерации поддержал инициативу губернатора Алексея Беспрозванных и сенатора Александра Шендерюка-Жидкова об установлении памятной даты.

Отмечается, что ранее законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» получил поддержку председателя Совфеда Валентины Матвиенко. А 11 ноября за законопроект о новой дате проголосовали депутаты Госдумы.

Губернатор поблагодарил всех, кто поддержал это важное для жителей Калининградской области решение.

Штурм Кенигсберга начался утром 6 апреля 1945 года. В результате ожесточенных боев и натиска красноармейцев 9 апреля 1945 года гарнизон Кенигсберга капитулировал, что стало поворотным моментом в Восточно-Прусской наступательной операции.

