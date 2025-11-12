Юргинские гимназисты познакомились с профессией инженера

Учащиеся 8 «Б» класса гимназии Юрги в Кузбассе посетили Юргинский технологический институт национального исследовательского Томского политехнического университета (ЮТИ НИ ТПУ), сообщили в администрации города. Мероприятие организовали в соответствии с задачами федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».
Встречу открыла заместитель директора ЮТИ НИ ТПУ Наталья Сапрыкина, которая рассказала о профессии инженера, необходимых качествах для успешной работы и задачах, которые решают специалисты университета. Учащиеся побывали на экскурсии в трех корпусах филиала и узнали о таких направлениях, как «Безопасность», «Робототехника» и «Аддитивные технологии».
Инженеры-проектировщики и специалисты, работающие на станках, продемонстрировали процесс изготовления металлических болтов и деталей. Также детям показали современные 3D-принтеры, которые работают с различными материалами.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.