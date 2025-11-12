Всероссийский кадровый форум пройдет на ВДНХ 3−4 декабря

Главной площадкой для обсуждения будущего российского рынка труда станет Всероссийский кадровый форум, который пройдет на ВДНХ 3−4 декабря 2025 года в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры». Событие объединит представителей федеральных и региональных органов власти, крупнейших работодателей, HR-сообщества, университетов, а также отраслевых ассоциаций и объединений, сообщает Минтруд РФ.
«На полях форума пройдет заседание Совета при Президенте по профессиональным квалификациям. Здесь будут представлены основные тренды, которые мы видим, подготавливая прогноз кадровой потребности на семилетнюю перспективу. На площадке форума соберутся отраслевые ведомства, региональные команды, работодатели. Это станет своеобразным подведением итогов года для рынка труда, площадкой, где мы можем обменяться своим видением перспектив», — рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Всероссийский кадровый форум рассчитан и на молодежную аудиторию. Школьники и студенты смогут пройти профориентацию, попробовать себя в востребованных профессиях будущего, а также получить помощь карьерных консультантов.
«Двухдневная деловая программа состоит из 40 мероприятий. В рамках форума будут обсуждаться вопросы отраслевого кадрового обеспечения, дополнительного образования и, конечно, работы с молодежью. В текущих условиях наш главный кадровый резерв — это молодежь. Вопросы формирования кадрового резерва актуальны практически для каждой крупной компании. Поэтому отдельное направление деловой программы для HR-специалистов посвящено именно этому направлению», — отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Деловая программа объединит представителей крупнейших российских компаний — лидеров в IT, обрабатывающей промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других отраслях. В рамках форума будут обсуждаться такие вопросы, как взаимодействие государства, бизнеса и образования в условиях роста потребности экономики в кадрах. Также участники поговорят о регулировании рынка труда, сближении образовательных программ и подготовке выпускников с учетом потребностей работодателей.
Другими темами дискуссии станут и прикладные вопросы. Среди них — эффективный поиск квалифицированных сотрудников, привлечение работников в конкретные отрасли, популяризация рабочих профессий, инструменты мотивации сотрудников и другие. Ведущие специалисты HR-отрасли поделятся лучшими практиками кадровой политики и эффективными инструментами внутренних коммуникаций и корпоративных программ. С деловой программой можно ознакомиться на сайте форума, а зарегистрироваться — по ссылке.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.