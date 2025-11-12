Всероссийский кадровый форум пройдет на ВДНХ 3−4 декабря

«Двухдневная деловая программа состоит из 40 мероприятий. В рамках форума будут обсуждаться вопросы отраслевого кадрового обеспечения, дополнительного образования и, конечно, работы с молодежью. В текущих условиях наш главный кадровый резерв — это молодежь. Вопросы формирования кадрового резерва актуальны практически для каждой крупной компании. Поэтому отдельное направление деловой программы для HR-специалистов посвящено именно этому направлению», — отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.