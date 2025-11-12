Создан термометр, способный работать в экстремальных условиях атомного реактора

Иными словами, в конструкцию термометра встроен «фонарик», который посылает луч света по тонкому стеклянному волокну. На конце волокна располагаются микроскопические пузырьки с газом, которые и представляют из себя чувствительный к температуре элемент. Свет, взаимодействуя с этими пузырьками, отражается, проходит через «усилитель» — специальную лупу, — и попадает в измерительную систему. Когда такой чувствительный элемент начинает нагреваться во внешней среде, то изменяются свойства отраженного от пузырьков света. Компьютер анализирует эти изменения и преобразует их в температурные показания.