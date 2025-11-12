В конце ноября в Москве состоится День заказчика

Мероприятие «День заказчика: станкостроение и промышленная автоматизация» пройдет 25 ноября в Москве при поддержке нацпроекта «Средства производства и автоматизации». Организаторами выступят Головной центр компетенций станкоинструментальной промышленности (ГЦК) Московского государственного технологического университета «Станкин» и Центр развития базовых отраслей промышленности, сообщили в экспертно-аналитическом управлении ГЦК.
День заказчика объединит на одной площадке ведущих производителей отечественных решений в области станкостроения и автоматизации, а также представителей государственных корпораций и промышленных холдингов.
В ходе мероприятия состоятся тематические сессии, направленные на демонстрацию достижений предприятий и научных организаций в реализации нацпроекта «Средства производства и автоматизации». На сессиях рассмотрят лучшие практики кооперации ведущих научных и образовательных организаций с предприятиями реального сектора экономики.
Также запланированы презентации отечественных разработок. Участники познакомятся со станками предприятия «Саста», которые востребованы в авиа-, двигателе- и приборостроении, в энергетическом и транспортном машиностроении. Гости мероприятия увидят продукцию компании «Бивертех», а также оптомеханические изделия и оптические столы от предприятия «Лассард».
Предварительные результаты и направления развития для производителей будут представлены на пленарном заседании. Зарегистрироваться для участия можно на сайте события.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.