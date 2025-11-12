Суд включил в состав наследства Градского около ста миллионов рублей

В 2022 году третья жена Александра Градского Ольга (урожденная Фартышева) подавала иск в суд к вдове музыканта и собственным детям Марии и Даниилу. Разбирательства проходили в закрытом режиме. В октябре 2023 года Тверской суд отказал ей в удовлетворении исковых требований. Как тогда сообщали в суде, истец просила признать общим имуществом супругов земельные участки, жилое здание, нежилое здание, нежилые помещения, просила выделить ½ долю имущества, нажитого во время брака с Градским, исключив его из состава наследственного имущества, и признать за ней право на собственность.