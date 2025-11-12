В подмосковной деревне Алферьево открыли медпункт после капремонта

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли после капитального ремонта в деревне Алферьево Зарайского округа в Московской области. Работы выполнили в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Ремонт провели по инициативе жителей деревни, которые прошлой зимой подняли этой вопрос на выездной встрече с администрацией. Старое здание ФАПа было холодным и плохо отапливалось. После проведенных работ в медпункте появились новые окна, полы и трубы отопления. Теперь пациенты смогут проходить осмотры, сдавать анализы и получать медицинскую помощь в удобных и уютных кабинетах. Медицинский персонал этого учреждения обслуживает около 700 жителей девяти окрестных деревень.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.