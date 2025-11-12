В подмосковной деревне Алферьево открыли медпункт после капремонта

Ремонт провели по инициативе жителей деревни, которые прошлой зимой подняли этой вопрос на выездной встрече с администрацией. Старое здание ФАПа было холодным и плохо отапливалось. После проведенных работ в медпункте появились новые окна, полы и трубы отопления. Теперь пациенты смогут проходить осмотры, сдавать анализы и получать медицинскую помощь в удобных и уютных кабинетах. Медицинский персонал этого учреждения обслуживает около 700 жителей девяти окрестных деревень.