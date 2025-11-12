В Нефтекамске состоялась осенняя сельскохозяйственная ярмарка

Цель мероприятия — помочь местным производителям продавать свои товары населению простым и доступным способом. В этот раз свою продукцию представили около 30 сельхозпроизводителей, а также люди, ведущие личное подсобное хозяйство. В ассортименте традиционно были мясо, колбасные изделия, картофель, капуста, яйца, мед, сухофрукты, изделия ручной работы и многое другое. Сельскохозяйственные ярмарки пройдут также 22 ноября, 6, 13 и 27 декабря.