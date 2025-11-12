В Нефтекамске состоялась осенняя сельскохозяйственная ярмарка

Осенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в Нефтекамске Башкортостана на площади перед Ледовым дворцом. Событие организовали в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации города.
Цель мероприятия — помочь местным производителям продавать свои товары населению простым и доступным способом. В этот раз свою продукцию представили около 30 сельхозпроизводителей, а также люди, ведущие личное подсобное хозяйство. В ассортименте традиционно были мясо, колбасные изделия, картофель, капуста, яйца, мед, сухофрукты, изделия ручной работы и многое другое. Сельскохозяйственные ярмарки пройдут также 22 ноября, 6, 13 и 27 декабря.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.