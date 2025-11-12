Самозанятым введут минимальный порог заработка и отменят вычет 2000 рублей

Самозанятым Беларуси введут минимальный порог заработка и отменят вычет 2000 рублей. Про изменения норм о налоге на профессиональный доход, которые планируется ввести уже с 2026 года, рассказала, как передает Sputnik.by, член комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Наталья Кулешова.
— Вводится минимальный порог, который должен будет уплачиваться плательщиками налога на профессиональный доход ежемесячно. Это 45 рублей в месяц. Опять же, это сделано для того, чтобы минимизировать спекуляцию физических лиц, скажем так, — цитирует Кулешову названный источник.
Депутат пояснила, что подобные меры планируется ввести в связи с тем, что некоторые физлица фиктивно регистрируются как плательщики НПД.
Помимо этого, планируется отменить вычет, который предоставляли зарегистрированным самозанятым впервые. Речь шла о сумме в 2000 белорусских рублей.
