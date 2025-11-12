Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самозанятым введут минимальный порог заработка и отменят вычет 2000 рублей

В Беларуси для самозанятых отменят вычет в 2000 рублей и введут минимальный порог заработка.

Источник: Комсомольская правда

Самозанятым Беларуси введут минимальный порог заработка и отменят вычет 2000 рублей. Про изменения норм о налоге на профессиональный доход, которые планируется ввести уже с 2026 года, рассказала, как передает Sputnik.by, член комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Наталья Кулешова.

— Вводится минимальный порог, который должен будет уплачиваться плательщиками налога на профессиональный доход ежемесячно. Это 45 рублей в месяц. Опять же, это сделано для того, чтобы минимизировать спекуляцию физических лиц, скажем так, — цитирует Кулешову названный источник.

Депутат пояснила, что подобные меры планируется ввести в связи с тем, что некоторые физлица фиктивно регистрируются как плательщики НПД.

Помимо этого, планируется отменить вычет, который предоставляли зарегистрированным самозанятым впервые. Речь шла о сумме в 2000 белорусских рублей.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Колдун отправился в отпуск (куда и с кем — обо всем этом вот тут).