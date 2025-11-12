На Кубани прошла масштабная стажировка «Один день в агрошколе»

Масштабная стажировка «Один день в агрошколе» прошла на базе школы № 5 станицы Стародеревянковской в Краснодарском крае, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Мероприятие организовали для ранней профориентации ребят и популяризации престижа аграрных профессий, что соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
«Проведение таких мероприятий позволяет нам формировать кадровый резерв для сельского хозяйства, демонстрировать подрастающему поколению перспективы профессионального роста и востребованность современных аграрных специальностей. Через тесное взаимодействие учебных заведений и реальных производств мы сможем обеспечить устойчивое развитие АПК», — сообщил глава краевого минсельхоза Федор Дерека.
Стажировка собрала представителей Кубанского государственного аграрного университета, педагогов, студентов, школьников и родителей со всего края, чтобы показать современные подходы к подготовке кадров для АПК. Особенный интерес у гостей вызвали интерактивные площадки. Участники могли не только вживую рассмотреть выставку современной сельскохозяйственной техники, но и посетить мастер-классы от учителей и родителей, чтобы перенять их практический опыт.
«Современное сельское хозяйство — это далеко не только трактор в поле. Сегодня это комплекс высоких технологий, включая генетику, IT и робототехнику. Наша общая задача — дать подрастающему поколению возможность увидеть этот многогранный мир изнутри, вдохновиться его перспективами и понять, что их знания и таланты ждут и высоко ценят на родной кубанской земле», — отметили представители Кубанского аграрного университета.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.