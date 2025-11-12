На Кубани прошла масштабная стажировка «Один день в агрошколе»

«Современное сельское хозяйство — это далеко не только трактор в поле. Сегодня это комплекс высоких технологий, включая генетику, IT и робототехнику. Наша общая задача — дать подрастающему поколению возможность увидеть этот многогранный мир изнутри, вдохновиться его перспективами и понять, что их знания и таланты ждут и высоко ценят на родной кубанской земле», — отметили представители Кубанского аграрного университета.