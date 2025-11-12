В Минздраве рассказали, у кого тяжелее протекает внебольничная пневмония

Он отметил, что наиболее эффективным способом профилактики внебольничной пневмонии является вакцинация. В РФ можно привиться как против гриппа, так и против пневмококковой инфекции. Вакцинация против пневмококковой инфекции проводится детям, а также взрослым относящимся к группам риска.