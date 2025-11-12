Медики зафиксировали под Минском случаи бешенства у собаки

Если лиса болеет бешенством, то контакт с ней может быть смертельно опасен для собак. На неделе с 3 по 9 ноября 2025 года в Минском районе от укусов лис погибли две собаки. Отмечается, что оба пса до гибели успели укусить своих хозяев.