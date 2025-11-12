Медики зафиксировали под Минском случаи бешенства у собаки

В Минском районе, в деревне Заямочное, специалисты ветеринарной службы зафиксировали лабораторно подтвержденный случай бешенства у домашней собаки. Как пишет pristalica.by, данный случай зафиксирован на фоне участившихся появлений диких лис вблизи жилых домов в Минской области.
Если лиса болеет бешенством, то контакт с ней может быть смертельно опасен для собак. На неделе с 3 по 9 ноября 2025 года в Минском районе от укусов лис погибли две собаки. Отмечается, что оба пса до гибели успели укусить своих хозяев.
— При подтверждении случая бешенства в населенном пункте незамедлительно организуется подворный обход и бесплатная вакцинация всех восприимчивых к вирусу животных, — сказал главный врач Минского района Геннадий Золотухо.
