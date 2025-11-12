В Ставропольском крае отремонтировали мост через реку Малый Гок

Мост через реку Малый Гок на автодороге Красногвардейское — Покровское привели в нормативное состояние в Красногвардейском округе Ставропольского края по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном правительстве.
На объекте комплексно обновили опоры, откосы и дорожное покрытие, сделали перильное и барьерное ограждения. Особое внимание рабочие уделили устройству конструкций для пропуска паводковых вод. Сегодня мост отвечает всем требованиям безопасности для автомобилистов и пешеходов.
«Мост имеет стратегическое значение: он связывает села Красногвардейское и Покровское с общей дорожной сетью региона. Хорошая дорога важна для местных жителей и сельхозпроизводителей. К ремонту приступили по факту имеющихся локальных разрушений», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.