К 2030 году в России планируют выпускать свыше 10 тысяч специалистов по ИИ

Более 10 тыс. специалистов в сфере искусственного интеллекта по программе подготовки ИТ-специалистов планируют выпускать к 2030 году. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровые решения».
«С 1 сентября в сотрудничестве с университетами и технологическими корпорациями появилась новая линейка программ обучения высококвалифицированных айтишников уровня “мидл”. К 2030 году по ней планируется выпускать не менее 3,5 тыс. разработчиков и свыше 10 тыс. специалистов в области искусственного интеллекта», — рассказал премьер.
Мишустин подчеркнул, что будущие достижения ИТ-сектора напрямую зависят от специалистов, работающих в этой области. По его словам, правительство придает особое значение подготовке кадров. Он озвучил статистику, согласно которой за последние пять лет количество выпускников по профилю информационных технологий увеличилось на 27%. Таким образом, каждый десятый выпускник вуза получает образование именно в этой сфере.
Премьер также отметил, что в этом году расширилось сотрудничество между ведущими российскими компаниями и вузами. Были запущены десятки совместных инициатив, прежде всего в таких важных областях, как программная инженерия и микроэлектроника, телекоммуникации, космическая связь и системы искусственного интеллекта. По словам главы кабмина, при выработке решений, касающихся ИТ-сектора, правительство всегда старается учитывать мнение предпринимателей, которые изнутри хорошо понимают ситуацию, знают, какие меры принесут наибольший результат и смогут способствовать росту отрасли.
«Объединяя знания, опыт и идеи, мы можем не только отвечать на вызовы времени, но и создавать новые возможности для совместного движения вперед», — сказал он и пожелал работе форума успехов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.