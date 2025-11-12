К 2030 году в России планируют выпускать свыше 10 тысяч специалистов по ИИ

Премьер также отметил, что в этом году расширилось сотрудничество между ведущими российскими компаниями и вузами. Были запущены десятки совместных инициатив, прежде всего в таких важных областях, как программная инженерия и микроэлектроника, телекоммуникации, космическая связь и системы искусственного интеллекта. По словам главы кабмина, при выработке решений, касающихся ИТ-сектора, правительство всегда старается учитывать мнение предпринимателей, которые изнутри хорошо понимают ситуацию, знают, какие меры принесут наибольший результат и смогут способствовать росту отрасли.