Делегация Омской области приняла участие в форуме «Производительность 360»

«В этом году форум собрал не только представителей базовых несырьевых отраслей экономики, но и представителей социальной сферы — это новые ориентиры федпроекта. Особое внимание уделено автоматизации и роботизации производства как следующей логической ступени внедрения бережливых технологий. В конечном итоге ни один робот не сможет дать высокий результат без подготовительной работы человека по устранению неэффективных процессов», — отметила начальник отдела развития отдельных отраслей реального сектора экономики министерства экономического развития области Мария Недбаева.