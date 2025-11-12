Делегация Омской области приняла участие в форуме «Производительность 360»

Представители Министерства экономического развития Омской области и регионального центра компетенций приняли участие в федеральном форуме «Производительность 360», который прошел 6−7 ноября в Москве. Мероприятие было организовано при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве региона.
Участники форума подвели итоги национального проекта по повышению производительности труда и обозначили новые стратегические ориентиры. Ключевыми темами стали переход на качественно новый уровень работы, повышение эффективности и создание отраслевых систем.
«В этом году форум собрал не только представителей базовых несырьевых отраслей экономики, но и представителей социальной сферы — это новые ориентиры федпроекта. Особое внимание уделено автоматизации и роботизации производства как следующей логической ступени внедрения бережливых технологий. В конечном итоге ни один робот не сможет дать высокий результат без подготовительной работы человека по устранению неэффективных процессов», — отметила начальник отдела развития отдельных отраслей реального сектора экономики министерства экономического развития области Мария Недбаева.
На территории региона уже 86 компаний являются участниками федерального проекта «Производительность труда». Большинство организаций относятся к сферам промышленности и АПК. В среднем на предприятиях удалось повысить выработку на образцовом участке на 40%, сократить время выполнения выбранного производственного процесса на 32%, снизить объем незавершенного производства на 37%.
После завершения проекта компании могут самостоятельно масштабировать полученный опыт на другие бизнес-процессы. Участникам доступно бесплатное обучение, а также льготные займы от фонда развития промышленности. Подать заявку на участие в проекте можно на сайте производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.