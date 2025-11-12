Губернатор Иркутской области провел прямую линию

Традиционная прямая линия с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым прошла 12 ноября. В течение двух часов глава региона отвечал на вопросы, поступавшие со всех уголков Приангарья, а в это время в колл-центре принимали обращения: звонки и сообщения начали приходить заблаговременно и принимали их до конца дня. Всего операторы приняли 1664 звонка, а через платформу обратной связи и соцсети главы региона поступило еще 1,4 тысячи сообщений. Известно, что на все вопросы, поступившие для прямой линии, будет дан ответ от профильных министерств и ведомств. Самыми активными оказались жители Иркутска, Иркутского района, Ангарска и Байкальска.
В прямом эфире понимались самые разные темы: о бюджете этого года и о том, какая работа ведется, чтобы преодолеть возникшие сложности, о перспективах строительства или ремонта различных социальных объектов (например, школы в селе Шаманка Шелеховского района или школы искусств в Свирске), об обеспечении больниц необходимым оборудованием, об организации работу пассажирского транспорта, о помощи участникам СВО и их семьям и многие другие. В топе по частоте запросов темы ЖКХ, состояния дорог, общественного транспорта, экологии, энергетики, а также здравоохранения и социальной защиты.
Так, например, житель Иркутска поинтересовался, сохранятся ли ежемесячные выплаты для пациентов, находящихся на гемодиализе. Глава региона заверил, что данная льгота, введенная в 2022 году по инициативе самого Игоря Кобзева, продолжает действовать, ее размер составляет величину прожиточного минимума. В прошлом году срок предоставления данной меры соцподдержки, в соответствии с государственной программой Иркутской области «Социальная поддержка населения», уже был продлен до конца 2027 года.
Со своей частной проблемой обратилась жительница Свирска: забор требует ремонта, а сын, который мог бы помочь, пропал без вести на СВО. Игорь Кобзев попросил мэра Свирска Владимира Орноева обязательно решить этот вопрос.
В заключении глава региона поздравил жительниц Приангарья с наступающим Днем матери.