Губернатор Иркутской области провел прямую линию

Традиционная прямая линия с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым прошла 12 ноября. В течение двух часов глава региона отвечал на вопросы, поступавшие со всех уголков Приангарья, а в это время в колл-центре принимали обращения: звонки и сообщения начали приходить заблаговременно и принимали их до конца дня. Всего операторы приняли 1664 звонка, а через платформу обратной связи и соцсети главы региона поступило еще 1,4 тысячи сообщений. Известно, что на все вопросы, поступившие для прямой линии, будет дан ответ от профильных министерств и ведомств. Самыми активными оказались жители Иркутска, Иркутского района, Ангарска и Байкальска.