К вечеру в Ростове центр города встал в восьмибалльных пробках

Напомним, с 11 декабря 2025 года в автобусах Ростова-на-Дону планируют повысить тариф. Проект постановления опубликован на сайте мэрии, но еще не утвержден. Предполагается, что наличный проезд вырастет до 48 рублей (на 9 рублей больше нынешнего).