К вечеру в Ростове центр города встал в восьмибалльных пробках

В Ростове на Красноармейской и у ЦГБ движение парализовано из-за ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону к вечеру среды, 12 ноября, центр города погрузился в пробки. По данным онлайн-карт, загруженность дорог достигла восьми баллов.

— На улице Красноармейской движение затруднено из-за аварии в правом ряду, — сообщили автомобилисты.

У ЦГБ столкновение в среднем ряду тянется с половины пятого. Также затруднения сохраняются в районе кольца. Водителям лучше временно объезжать центр и закладывать время на маршрут.

Напомним, с 11 декабря 2025 года в автобусах Ростова-на-Дону планируют повысить тариф. Проект постановления опубликован на сайте мэрии, но еще не утвержден. Предполагается, что наличный проезд вырастет до 48 рублей (на 9 рублей больше нынешнего).

По данным онлайн-карт, загруженность дорог достигла восьми баллов. Фото: «Яндекс. Карты».

