Экс-министр транспорта Ростовской области Кушнарев объяснил наличие у него пистолета

В среду, 12 ноября, бывший министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев выступал на прениях в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону. В отношении экс-чиновника рассматривается уголовное дело по статьям о получении взятки в особо крупном размере и незаконном хранении огнестрельного оружия.
На заседании экс-министр объяснил, откуда у него взялся незарегистрированный пистолет.
— Что касается уголовной статьи 222 о незаконном хранении оружия, то я признал свою вину, — передает комментарий бывшего чиновника из зала суда корреспондент «КП — Ростов-на-Дону». — Я нашел его, но не сдал сразу из-за отсутствия времени, частых и вынужденных командировок. Не думал, что признание вины является отягчающим обстоятельством: в этом плане не согласен с обвинением.
Напомним, по данным следствия, экс-чиновник якобы требовал от бизнесмена 95 млн рублей за приемку работ по содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов. Задержание провели в ноябре 2024 года после жалобы предпринимателя. По информации прокуратуры региона, гособвинитель запросил для обвиняемого наказание — 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 475 млн рублей.
