Экс-министр транспорта Ростовской области Кушнарев объяснил наличие у него пистолета

— Что касается уголовной статьи 222 о незаконном хранении оружия, то я признал свою вину, — передает комментарий бывшего чиновника из зала суда корреспондент «КП — Ростов-на-Дону». — Я нашел его, но не сдал сразу из-за отсутствия времени, частых и вынужденных командировок. Не думал, что признание вины является отягчающим обстоятельством: в этом плане не согласен с обвинением.