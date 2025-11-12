Ричмонд
Владельцы ряда квартир в Беларуси могут получить повышенный налог

В Беларуси владельцы ряда квартир могут получить повышенный налог.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно о том, что в Беларуси Владельцы ряда квартир могут получить повышенный налог. Как пишет Sputnik.by, про возможное изменение некоторых норм в части налогов на недвижимости в Беларуси рассказал министр финансов Юрий Селиверстов. Если изменения введут, то по повышенным ставкам оплачивать налог будут владельцы квартир большой площади.

Для квартир с площадью от 150 квадратных метров предлагается ввести коэффициент 2, а для квартир более 250 квадратов — тройной коэффициент. Таким образом, в Минфине считают, что нужно исходить из размера квартиры, а не ее стоимости.

Селиверстов также отметил: в Беларуси более 1000 квартир площадью более 250 метров, а квартир, квадратура которых превышает 150 метров, насчитывается б свыше пяти тысяч.

К слову, ранее мы писали о других заявлениях главы Минфина Селиверстова по этому вопросу — обо всем этом вот тут.

