Владельцы ряда квартир в Беларуси могут получить повышенный налог

Стало известно о том, что в Беларуси Владельцы ряда квартир могут получить повышенный налог. Как пишет Sputnik.by, про возможное изменение некоторых норм в части налогов на недвижимости в Беларуси рассказал министр финансов Юрий Селиверстов. Если изменения введут, то по повышенным ставкам оплачивать налог будут владельцы квартир большой площади.
Для квартир с площадью от 150 квадратных метров предлагается ввести коэффициент 2, а для квартир более 250 квадратов — тройной коэффициент. Таким образом, в Минфине считают, что нужно исходить из размера квартиры, а не ее стоимости.
Селиверстов также отметил: в Беларуси более 1000 квартир площадью более 250 метров, а квартир, квадратура которых превышает 150 метров, насчитывается б свыше пяти тысяч.
