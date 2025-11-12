Владельцы ряда квартир в Беларуси могут получить повышенный налог

Стало известно о том, что в Беларуси Владельцы ряда квартир могут получить повышенный налог. Как пишет Sputnik.by, про возможное изменение некоторых норм в части налогов на недвижимости в Беларуси рассказал министр финансов Юрий Селиверстов. Если изменения введут, то по повышенным ставкам оплачивать налог будут владельцы квартир большой площади.