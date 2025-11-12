Форум «Время выбрало нас» в Сарове объединил 100 молодых людей

Региональный форум «Время выбрало нас», который организовали в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети» в Сарове Нижегородской области, объединил 100 человек. Об этом сообщили в министерстве молодежной политики региона.
Для молодых людей форум стал местом формирования сообществ, продвижения идей и продуктов. Среди участников были студенты вузов и учащиеся учреждений среднего профессионального образования, работающая молодежь из Сарова и близлежащих округов региона — Арзамасского, Ардатовского, Дивеевского и Первомайска. На форуме участники встретились с опытными лекторами и профессионалами своего дела. Например, чемпион мира по биатлону, основатель и генеральный директор агентства спортивного маркетинга и коммуникаций Николай Круглов выступил с лекцией «Как достичь успеха: ключевые факторы и стратегии для прорыва».
Участники ознакомились с экосистемой молодежной политики и прошли креативную сессию по организации мероприятий, которую провели специалисты молодежного центра «Высота». На сессии было разработано более 80 идей потенциальных грантовых проектов и форматов мероприятий. Также частью программы стал научный стендап студентов филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в Сарове.
«Форум “Время выбрало нас” — уникальная площадка для нашей молодежи. Ребята не только увидели один из важнейших городов России изнутри, но и стали частью сильного профессионального сообщества, получили ценные знания и вдохновение для развития. А еще форум стал площадкой, где участники встретились с удивительными людьми, попробовали себя в различных образовательных форматах и вдохновились на создание новых молодежных проектов у себя в городах», — отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.