Форум «Время выбрало нас» в Сарове объединил 100 молодых людей

«Форум “Время выбрало нас” — уникальная площадка для нашей молодежи. Ребята не только увидели один из важнейших городов России изнутри, но и стали частью сильного профессионального сообщества, получили ценные знания и вдохновение для развития. А еще форум стал площадкой, где участники встретились с удивительными людьми, попробовали себя в различных образовательных форматах и вдохновились на создание новых молодежных проектов у себя в городах», — отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.