Безопасность в Сети: как школьников в России обучают цифровой гигиене

В целом все задания, которые есть в олимпиаде, нацелены на тренировку логики, внимания, образного мышления и умения действовать в нестандартных ситуациях. Например, ребята построят алгоритм действий во время кибератаки и утечки данных с помощью упражнения «План решения». Задание «Опасные фото» поможет им понять, какие изображения можно размещать в Сети, а какие нет из-за риска разглашения личных данных. В блоке «Мобильная игра» школьники проанализируют всплывающие окна с «бонусами» и «подарками», чтобы научиться отличать безобидные предложения от потенциально опасных.