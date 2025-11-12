Безопасность в Сети: как школьников в России обучают цифровой гигиене

Подростки много пользуются интернетом: общаются с друзьями, смотрят фильмы, ищут новую информацию. Только в соцсетях ребята в среднем проводят не меньше трех часов в день. Так что им особенно важно помнить об основных правилах цифровой безопасности.
Чтобы научить детей защищать персональные данные, по всей стране проводят уроки, встречи с полицейскими, сотрудниками банков, тематические акции. В их числе Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет», которая проходит с 11 ноября по 8 декабря при поддержке Минцифры России, нацпроекта «Экономика данных» и образовательной платформы «Учи.ру». Подробнее о том, как школьники смогут повысить навыки цифровой гигиены, — в нашем материале.
Развитие логики и мышления.
Первые соревнования всероссийского уровня по повышению цифровой грамотности детей прошли в 2022 году. К ним присоединились 1,9 млн ребят — ученики 1−9-х классов. А в 2025 году участвовать могут уже все школьники.
Всероссийская олимпиада «Безопасный интернет» организована АНО «Национальные приоритеты» совместно с образовательной платформой «Учи.ру». В нее входят восемь тематических блоков. Каждый основан на реальных ситуациях, с которыми мы сталкиваемся, когда выходим в интернет. Например, как надежно хранить данные, сделать покупки, корректно общаться в социальных сетях и следить за тем, сколько времени проводим за компьютером.
«Игровые задания помогут школьникам легко ориентироваться в виртуальной среде, развить этику безопасного общения и логическое мышление», — отметили в Минцифры РФ.
В 2025 году в программу добавили разделы о нейросетях и квантовых технологиях. Ребята научатся формулировать запросы для искусственного интеллекта и усвоят, почему нужно обязательно проверять ответы от ИИ. Кроме того, школьники узнают, чем квантовые компьютеры отличаются от традиционных.
«Важно, чтобы дети с раннего возраста понимали, как безопасно пользоваться технологиями, распознавать риски и применять цифровые инструменты для учебы и развития. Олимпиада “Безопасный интернет” помогает формировать у школьников эти навыки в доступной игровой форме, делая обучение интересным и практичным», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
В целом все задания, которые есть в олимпиаде, нацелены на тренировку логики, внимания, образного мышления и умения действовать в нестандартных ситуациях. Например, ребята построят алгоритм действий во время кибератаки и утечки данных с помощью упражнения «План решения». Задание «Опасные фото» поможет им понять, какие изображения можно размещать в Сети, а какие нет из-за риска разглашения личных данных. В блоке «Мобильная игра» школьники проанализируют всплывающие окна с «бонусами» и «подарками», чтобы научиться отличать безобидные предложения от потенциально опасных.
Как принять участие.
Чтобы присоединиться к олимпиаде, необходимо перейти в тематический раздел «Учи.ру», затем ввести логин и пароль для входа в личный кабинет. На все задания отводится 60 минут. Для их выполнения не нужны специальные знания, а участие абсолютно бесплатное.
«Ценность олимпиады заключается в ее формате: школьники отрабатывают реальные сценарии в спокойной обстановке, что позволяет им научиться прогнозировать последствия и принимать верные решения в виртуальном пространстве», — подчеркнула директор регионального развития «Учи.ру» Илона Абаншина.
Все участники получат сертификат, грамоту или диплом в зависимости от результата. Награда появится в разделе «Мое портфолио» в личном кабинете ребенка в течение недели после завершения олимпиады.
Цифровая грамотность в регионах.
Уже в первый день к олимпиаде «Безопасный интернет» подключаются ребята по всей России. Среди тех, кто принял активное участие в прошлом сезоне состязания, — учащиеся общеобразовательной школы № 33 из столицы Чеченской Республики, города Грозного.
«Безопасность в Сети — важный навык для каждого современного школьника. Мы гордимся тем, что наши ученики активно присоединяются к таким инициативам. Это помогает им стать более ответственными и осведомленными пользователями цифровых технологий», — поделилась опытом директор школы Петимат Ибрагимова.
Одной из участниц олимпиады в 2024 году стала Фатима Ясуева из 6 «Г» класса. Она отметила, что решила принять участие, чтобы понять, как защищать себя в интернете. А потом Фатима сможет рассказать, как вести себя в Сети, и своим знакомым.
В Ленинградской области в прошлом сезоне к олимпиаде присоединились ученики Таицкой средней школы. Они освоили навыки защиты личных данных, научились распознавать мошенников и безопасно вести себя в соцсетях.
«Мы узнали, как отличать надежные сайты от поддельных, почему важно не делиться информацией о себе. Теперь внимательнее относимся к тому, что публикуем», — рассказали школьники.
Активно участвовать в олимпиаде планируют и в Пермском крае. В прошлом сезоне там уже проверяли интернет-грамотность. Тогда с заданиями справились более 20 тыс. детей и подростков со всего региона. По словам губернатора края Дмитрия Махонина, подобные мероприятия учат школьников, как безвредно пользоваться доступными цифровыми инструментами. Кроме того, хорошо усвоенные правила безопасного общения помогают свести риски к минимуму, считает первый заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Андрей Хорошев.
Сегодня аккуратное поведение в Сети — один из базовых навыков, который необходимо развивать и детям, и взрослым. Ведь при поддержке нацпроекта «Экономика данных» все больше самых отдаленных сел и деревень получают доступ к быстрому интернету. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее.