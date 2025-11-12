Виталий Кушнарев не согласился с обвинением в получении взятки в райсуде Ростова

На слушаниях в Ростове-на-Дону выступил бывший заместитель губернатора — экс-министр транспорта региона Виталий Кушнарев. Подсудимый заявил, что не согласен с обвинением в получении взятки. Комментарий из зала суда передал корреспондент «КП — Ростов-на-Дону».
— Поддерживаю еще раз своего защитника в том, что я признаю вину по статье о превышении полномочий, но никак не по статье о получении взятки, — сказал Виталий Кушнарев.
Экс-чиновник добавил, что деньги, которые вменяют в качестве подкупа, рассматривались как помощь «фонду, который нужно было наполнять для решения вопросов достижения целей СВО». С озвученным размером полученной суммы Виталий Кушнарев также не согласен.
Речь зашла и об обвинении в незаконном хранении оружия.
— Признал вину о том, что я его нашел. Не сообщил о нем из-за частых командировок. Не думал, что признание вины является отягчающим обстоятельством, — прокомментировал Виталий Кушнарев.
На следующем судебном заседании должны объявить приговор. Напомним, ранее прокурор запросил для подсудимого 14 лет колонии строгого режима и штраф в 475 млн рублей. Также накануне в судебном порядке постановили обратить в доход государства более 160 млн рублей, принадлежащих Виталию Кушнареву и его супруге.
Напомним, бывшего главу донского минтранса обвиняют в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). По данным следствия, подозреваемый якобы требовал от бизнесмена деньги за приемку работ по содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов. Задержание провели в ноябре 2024 года после жалобы предпринимателя.
