Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виталий Кушнарев не согласился с обвинением в получении взятки в райсуде Ростова

Экс-глава минтранса Ростовской области выступил на слушаниях в суде.

Источник: Комсомольская правда

На слушаниях в Ростове-на-Дону выступил бывший заместитель губернатора — экс-министр транспорта региона Виталий Кушнарев. Подсудимый заявил, что не согласен с обвинением в получении взятки. Комментарий из зала суда передал корреспондент «КП — Ростов-на-Дону».

— Поддерживаю еще раз своего защитника в том, что я признаю вину по статье о превышении полномочий, но никак не по статье о получении взятки, — сказал Виталий Кушнарев.

Экс-чиновник добавил, что деньги, которые вменяют в качестве подкупа, рассматривались как помощь «фонду, который нужно было наполнять для решения вопросов достижения целей СВО». С озвученным размером полученной суммы Виталий Кушнарев также не согласен.

Речь зашла и об обвинении в незаконном хранении оружия.

— Признал вину о том, что я его нашел. Не сообщил о нем из-за частых командировок. Не думал, что признание вины является отягчающим обстоятельством, — прокомментировал Виталий Кушнарев.

На следующем судебном заседании должны объявить приговор. Напомним, ранее прокурор запросил для подсудимого 14 лет колонии строгого режима и штраф в 475 млн рублей. Также накануне в судебном порядке постановили обратить в доход государства более 160 млн рублей, принадлежащих Виталию Кушнареву и его супруге.

Напомним, бывшего главу донского минтранса обвиняют в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). По данным следствия, подозреваемый якобы требовал от бизнесмена деньги за приемку работ по содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов. Задержание провели в ноябре 2024 года после жалобы предпринимателя.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.