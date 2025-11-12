В Татарстане отремонтировали мост через реку Кувак

Мост через реку Кувак на автомобильной дороге Старый Кувак — Куакбаш капитально отремонтировали в Лениногорском муниципальном районе Республики Татарстан. Работы выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Длина искусственного сооружения составляет 37 м. Специалисты сделали деформационные швы, водоотвод на объекте и на подходах, очистные сооружения и водосбросные лотки, дорожную одежду со всеми слоями.
«Активно ведется работа по восстановлению мостов в муниципальных районах. Улучшение состояния искусственных сооружений развивает транспортную инфраструктуру региона и повышает качество жизни жителей в республике», — отметил начальник управления автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Карим Нурмухаметов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.