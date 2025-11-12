Минсельхозпрод сказал, чем отличается хлеб, который едят белорусы и россияне

Замначальника управления перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Беларуси Ирина Баранцевич рассказала, как пишет БелТА, о том, какая хлебобулочная продукция популярна в республике. Информацией она поделилась на полях выставки «Продэкспо-2025» (к слову, там появился известный российский повар Константин Ивлев).
— В Беларуси из всего объема хлебобулочных изделий 70% составляет хлеб. В этом объеме производства и потребления 90% относятся к хлебу с применением ржаной муки. Такая направленность потребления — тоже частично залог здоровья белорусов. В России, например, предпочитают пшеничные сорта хлеба, — приводит слова специалиста названный источник.
Ирина Баранцевич также отметила, что ржаной хлеб полезнее пшеничного, он богаче микронутриентами и пищевыми волокнами.
Поделилась специалист и данными о том, какую хлебобулочную продукцию выбирает белорусская молодежь.
Как оказалось, молодые белорусы останавливают свой выбора на продуктах, которые удобно есть на ходу. Речь идет о сухих завтраках, сухарно-бараночных изделиях, хлебцах.
— Их ассортимент у нас тоже очень широкий, есть со сладкими начинками. Это направление активно развивается, — подытожила Баранцевич.
