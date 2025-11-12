Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минсельхозпрод сказал, чем отличается хлеб, который едят белорусы и россияне

В Минсельхозпроде сказали, какой хлеб покупает молодежь в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Замначальника управления перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Беларуси Ирина Баранцевич рассказала, как пишет БелТА, о том, какая хлебобулочная продукция популярна в республике. Информацией она поделилась на полях выставки «Продэкспо-2025» (к слову, там появился известный российский повар Константин Ивлев).

— В Беларуси из всего объема хлебобулочных изделий 70% составляет хлеб. В этом объеме производства и потребления 90% относятся к хлебу с применением ржаной муки. Такая направленность потребления — тоже частично залог здоровья белорусов. В России, например, предпочитают пшеничные сорта хлеба, — приводит слова специалиста названный источник.

Ирина Баранцевич также отметила, что ржаной хлеб полезнее пшеничного, он богаче микронутриентами и пищевыми волокнами.

Поделилась специалист и данными о том, какую хлебобулочную продукцию выбирает белорусская молодежь.

Как оказалось, молодые белорусы останавливают свой выбора на продуктах, которые удобно есть на ходу. Речь идет о сухих завтраках, сухарно-бараночных изделиях, хлебцах.

— Их ассортимент у нас тоже очень широкий, есть со сладкими начинками. Это направление активно развивается, — подытожила Баранцевич.

Ранее мы писали о том, что в Беларуси владельцев некоторых квартир ждет повышение ставки налога на недвижимость (про все это вот тут).