Медобслуживание, мобильная связь, транспорт. В Москве обсудили обеспечение равных прав граждан Беларуси и РФ

12 ноября, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Заседание совместной межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов обеспечения равных прав граждан Республики Беларусь и Российской Федерации с участием посла Беларуси в РФ Александра Рогожника состоялось 12 ноября в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского диппредставительства.
Обсуждались проблемные вопросы обеспечения равных прав граждан Беларуси и России в сферах медицинского обслуживания, высшего образования, транспорта и спорта. «Особое внимание уделили особенностям предоставления услуг мобильной связи, в том числе для нужд логистики, мерам упрощения процедур прохождения пограничного контроля в российских аэропортах», — рассказали в посольстве.
«Александр Рогожник отметил необходимость неукоснительного соблюдения союзной нормативно-правой базы, гарантирующей равные права граждан Беларуси и России, призвал установить конкретные сроки реализации соответствующих директив Совета Министров Союзного государства и решений совместной рабочей группы, акцентировал важность взаимодействия между профильными ведомствами Беларуси и России в целях обеспечения реального равноправия граждан на территории обоих государств», — подчеркнули в пресс-службе.
В заседании также участвовали представители руководства белорусских и российских государственных органов и организаций, Постоянного комитета Союзного государства. -0-