Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медобслуживание, мобильная связь, транспорт. В Москве обсудили обеспечение равных прав граждан Беларуси и РФ

«Особое внимание уделили особенностям предоставления услуг мобильной связи, в том числе для нужд логистики, мерам упрощения процедур прохождения пограничного контроля в российских аэропортах», — рассказали в посольстве.

12 ноября, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Заседание совместной межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов обеспечения равных прав граждан Республики Беларусь и Российской Федерации с участием посла Беларуси в РФ Александра Рогожника состоялось 12 ноября в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского диппредставительства.

Обсуждались проблемные вопросы обеспечения равных прав граждан Беларуси и России в сферах медицинского обслуживания, высшего образования, транспорта и спорта. «Особое внимание уделили особенностям предоставления услуг мобильной связи, в том числе для нужд логистики, мерам упрощения процедур прохождения пограничного контроля в российских аэропортах», — рассказали в посольстве.

«Александр Рогожник отметил необходимость неукоснительного соблюдения союзной нормативно-правой базы, гарантирующей равные права граждан Беларуси и России, призвал установить конкретные сроки реализации соответствующих директив Совета Министров Союзного государства и решений совместной рабочей группы, акцентировал важность взаимодействия между профильными ведомствами Беларуси и России в целях обеспечения реального равноправия граждан на территории обоих государств», — подчеркнули в пресс-службе.

В заседании также участвовали представители руководства белорусских и российских государственных органов и организаций, Постоянного комитета Союзного государства. -0-

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше