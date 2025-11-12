Около 860 вылетов совершила санитарная авиация Подмосковья

Санитарная авиация Московской области с начала года совершила 857 вылетов. В соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» вертолеты применяют для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других чрезвычайных происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
«Санавиация позволяет оперативно доставить в стационар пациента, который нуждается в срочном лечении, несмотря на пробки и удаленность медучреждения. В Подмосковье задействованы три вертолета, один из которых применяется для транспортировки детей в Центр Рошаля. Всего с начала года санавиация выполнила 857 вылетов, что на 113 больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Вертолеты доставили в медучреждения 834 пациента. В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи — анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф. Благодаря системе «Ночной старт» вертолеты могут вылетать и в темное время суток.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.