Минздрав назвал вирусы и инфекции, которые завозят в Беларусь ее жители и гости

Министерство здравоохранения назвало вирусы и инфекции, которые завозят в Беларусь ее жители и гости. Соответствующей информацией, как пишет БелТА, поделилась начальник отдела гигиены, эпидемиологии госоргана Инна Карабан.
По словам специалиста, жители и гости Беларуси чаще всего завозят в республику те вирусы и инфекции, которые хорошо известны белорусским медикам. Случаев заболевания какими-то экзотическими вирусами в Беларуси не зафиксировано.
— В основном речь идет о таких заболеваниях, как малярия и лихорадка денге. Однако у нас нет угрозы возникновения экстренных ситуаций, требующих особых мер санитарной охраны, — сказала Карабан.
Как добавили специалисты, в Беларуси в последние годы стали фиксироваться случаи кори. Чаще всего ее «завозят» в республику из соседней России.
