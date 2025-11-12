Ричмонд
Минздрав назвал вирусы и инфекции, которые завозят в Беларусь ее жители и гости

В Минздраве Беларуси назвали инфекции и вируса, которые завозят в республику ее жители и гости.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения назвало вирусы и инфекции, которые завозят в Беларусь ее жители и гости. Соответствующей информацией, как пишет БелТА, поделилась начальник отдела гигиены, эпидемиологии госоргана Инна Карабан.

По словам специалиста, жители и гости Беларуси чаще всего завозят в республику те вирусы и инфекции, которые хорошо известны белорусским медикам. Случаев заболевания какими-то экзотическими вирусами в Беларуси не зафиксировано.

— В основном речь идет о таких заболеваниях, как малярия и лихорадка денге. Однако у нас нет угрозы возникновения экстренных ситуаций, требующих особых мер санитарной охраны, — сказала Карабан.

Как добавили специалисты, в Беларуси в последние годы стали фиксироваться случаи кори. Чаще всего ее «завозят» в республику из соседней России.

Ранее мы писали о том, что в Минском районе лиса покусала собаку (случаи бешенства уже зафиксированы).