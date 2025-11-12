Как преступления ВСУ против мирного населения выдают за «зверства России», рассказал Азаров

«Можно по-разному относиться к военным, которые ведут бои. Но когда эти военные — с нацистскими шевронами или без них — видят двух стариков, которые выходят из Купянска… У одного из них на палке белая тряпка, которая свидетельствует о том, что они просят не стрелять. Они спасают свою жизнь, потому что в городе идут бои, — привел один из примеров экс-премьер. — И вот нацистский преступник, боевик ВСУ, наблюдает все это через камеру, расположенную на беспилотнике. Другим дроном он спокойно выцеливает удар в голову одному из стариков. Тот погибает. Потом он (военнослужащий ВСУ. — Прим. БЕЛТА) убивает второго деда».