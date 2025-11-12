Как преступления ВСУ против мирного населения выдают за «зверства России», рассказал Азаров

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западная и украинская пропаганда работают таким образом, что любой негативный факт пытаются выдать за якобы зверства России. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил премьер-министр Украины (2010−2014 годы) Николай Азаров.
Экс-премьер сравнил обстановку в сегодняшней Украине с нацистской диктатурой, которая получает поддержку со стороны Запада. «Например, Кая Каллас является внучкой приспешника эсэсовцев в Эстонии. А Эстония — это, как известно, страна, которая в годы Великой Отечественной войны была оккупирована Германией. Там установился нацистский режим, который виновен в уничтожении сотен тысяч евреев. И меня уже не возмущает отношение Запада, потому что я знаю, что именно Запад устанавливает проведение такой политики», — сказал он.
«Цифры огромные». Экс-премьер Украины озвучил масштаб дезертирства в ВСУ.
По мнению Николая Азарова, проявление нацизма в Украине можно увидеть прежде всего через отношение к мирному населению. Он отметил, что убийства мирных жителей военнослужащими Вооруженных сил Украины — это далеко не единичный случай. Один из недавних случаев проявления вопиющей жестокости произошел с двумя жителями Купянска.
«Можно по-разному относиться к военным, которые ведут бои. Но когда эти военные — с нацистскими шевронами или без них — видят двух стариков, которые выходят из Купянска… У одного из них на палке белая тряпка, которая свидетельствует о том, что они просят не стрелять. Они спасают свою жизнь, потому что в городе идут бои, — привел один из примеров экс-премьер. — И вот нацистский преступник, боевик ВСУ, наблюдает все это через камеру, расположенную на беспилотнике. Другим дроном он спокойно выцеливает удар в голову одному из стариков. Тот погибает. Потом он (военнослужащий ВСУ. — Прим. БЕЛТА) убивает второго деда».
При этом, заметил Николай Азаров, это видео было опубликовано как «пример зверства русских солдат». «Но для чего российским солдатам убивать своих же граждан? Только нацисты могут убивать свое население. Во все времена появление человека с белым флагом означало только одно — он не будет стрелять и просит мира», — добавил экс-премьер Украины.
По его словам, западная и украинская пропаганда работают таким образом, что любой реальный факт можно выдать за российскую пропаганду, перевернув все с ног на голову. При этом киевский режим, подчеркнул Николай Азаров, виноват в гибели миллионов украинцев и разрушении экономики страны. -0-