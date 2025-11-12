В Ульяновске открыли новую «умную» спортивную площадку

Новую «умную» спортивную площадку открыли на территории гимназии № 79 в Заволжском районе Ульяновска в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в правительстве региона.
«Развитие современной спортивной инфраструктуры является ключевым фактором в достижении цели, поставленной Президентом Владимиром Путиным: увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Мы активно работаем над созданием условий для здорового образа жизни каждого жителя региона. “Умные” спортивные площадки были установлены в Новоспасском и Засвияжском районах города Ульяновска. Благодаря федеральной поддержке до 2027 года в муниципалитетах региона оборудуют еще шесть подобных площадок», — отметил глава области Алексей Русских.
На площадке сделали разметку для занятий футболом, баскетболом, волейболом, установили ограждение и тренажеры, оборудовали воркаут-зону и трибуны для зрителей.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.