В Ульяновске открыли новую «умную» спортивную площадку

«Развитие современной спортивной инфраструктуры является ключевым фактором в достижении цели, поставленной Президентом Владимиром Путиным: увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Мы активно работаем над созданием условий для здорового образа жизни каждого жителя региона. “Умные” спортивные площадки были установлены в Новоспасском и Засвияжском районах города Ульяновска. Благодаря федеральной поддержке до 2027 года в муниципалитетах региона оборудуют еще шесть подобных площадок», — отметил глава области Алексей Русских.