Бывший замгубернатора Ростовской области выступил на суде с последним словом

В Железнодорожном суде 12 ноября прошло очередное заседание по делу бывшего заместителя губернатора и экс-министра транспорта Ростовской области. Во время слушания Виталий Кушнарев выступил с последним словом.
Экс-министр уточнил, что проработал в органах власти 26 лет.
— Все годы моей упорной службы я развивал регион, вносил свой посильный вклад. Я это делал с полной отдачей, заслужил достаточное количество благодарностей и наград, — отметил подсудимый.
Ранее Виталий Кушнарев сообщил, что признает вину по статье «Незаконное хранение огнестрельного оружия». Он объяснил, что нашел пистолет случайно, но не успел его сдать. При этом он не согласился с обвинением в получении взятки.
— Прошу суд учесть все обстоятельства при вынесении приговора, — сообщил Кушнарев во время выступления с последним словом.
Напомним, бывшего министра транспорта обвиняют в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). На прошлом заседании прокурор запросил для него 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 475 миллионов.