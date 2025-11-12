«Пан Тадэвуш», старадаўнія рэцэпты ці беларускі Манпарнас: агляд кніжных навінак

І перанясёмся бліжэй да нашых дзён, у канец года 1811-га, каб сустрэцца на беразе Нёмана са шляхціцамі Тадэвушам ды Зосяй. Так, новае перавыданне (а колькі іх было, ды яшчэ і на розных мовах!) эпічнай паэмы «Пан Тадэвуш, або Апошні наезд у Літве» Адама Міцкевіча прагне ўвагі. Гэты моцны, глыбокі твор застаецца актуальным для азнаямлення ў любы час, у любым узросце — настолькі важным застаецца ўсё, пра што дбаў Адам Міцкевіч. Напісаны «Пан Тадэвуш…», як вядома, у 1832−1834 гадах у Парыжы, дзе паэт жыў у эміграцыі. Апублікавалі твор таксама тут, але пазней, у 1843-м.