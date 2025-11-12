Правительство Молдовы «профукало» деньги от МВФ: Теперь придется брать кредиты под более высокие проценты и изыскивать средства из других резервов — стало понятно, почему сбежал Речан

«Мы в очередной раз наблюдаем с вами вот такую, мягко говоря, неискренность и правительства, и всех европейских структур с народом РМ. Значит, приезжает еврокомиссар, которая в очередной раз поет дифирамбы правительству и Молдове о том, что невероятные успехи, “Молдова идет впереди всех”, все аплодируют, все радостные, слюни от счастья текут и тут же выясняется, что, оказывается, стоп ребята, не все так хорошо. Оказывается, мы не выполнили предусмотренные программой с МВФ условия и нам денег не дают. Так где же истина?», — заявил в комментарии для «Первого в Молдове» экс-вице-премьер Александр Муравский, говоря о решении Международного валютного фонда заблокировать последний транш в размере около $170 млн.