Правительство Молдовы «профукало» деньги от МВФ: Теперь придется брать кредиты под более высокие проценты и изыскивать средства из других резервов — стало понятно, почему сбежал Речан

После четырёх лет рекордных заимствований и невыполненных обещаний правительство ПАС столкнулось с неизбежным: Международный валютный фонд прекратил финансирование. Республика Молдова не получила последний транш около 170 миллионов долларов, что эквивалентно 2,9 миллиарда лей, по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года.
Причина очевидна: заявленные экономические реформы не были реализованы. То, что власти называют «бюрократической задержкой», на самом деле является серьёзной потерей доверия и доказательством краха стратегии «управления в долг».
Решение МВФ прокомментировал экс-вице-премьер, экономист Александр Муравский:
«Мы в очередной раз наблюдаем с вами вот такую, мягко говоря, неискренность и правительства, и всех европейских структур с народом РМ. Значит, приезжает еврокомиссар, которая в очередной раз поет дифирамбы правительству и Молдове о том, что невероятные успехи, “Молдова идет впереди всех”, все аплодируют, все радостные, слюни от счастья текут и тут же выясняется, что, оказывается, стоп ребята, не все так хорошо. Оказывается, мы не выполнили предусмотренные программой с МВФ условия и нам денег не дают. Так где же истина?», — заявил в комментарии для «Первого в Молдове» экс-вице-премьер Александр Муравский, говоря о решении Международного валютного фонда заблокировать последний транш в размере около $170 млн.
Муравский подчеркнул, что МВФ, несмотря на «свои идеологические предпочтения», является «конкретным органом», который действует по принципу: «ты подписал условия — надо выполнять, не выполнил — не получил».
«До выборов об этом все молчали. Выборы прошли об этом все молчали. Речан довольный убежал. Пришло новое правительство, и вот тебе подарочек. Вот она преемственность и благодарность “желтой” власти. Т.е., это не то, что какая-то другая власть передала новым, а тут свое же правительство подставили самым некрасивым образом».
Эксперт отметил, что если деньги от Международного валютного фонда не придут, то надо будет «изыскивать из других резервов, т.е., сокращать другие статьи, перебрасывать с других расходов».
«Последние данные правительства говорят о том, что там принято решение увеличить дефицит бюджета, значит придется заимствовать деньги на внутреннем рынке у коммерческих банков, это будет дороже. Часть проблемы решат очевидно за деньги, которые обещает ЕС, из этих 1,9 млрд. Но тут надо помнить, что из этих денег около 300 млн мы уже получили до выборов, даже больше, то есть осталось в реальности около 1,5 млрд. Значит, возможно, до нового года что-то выделят из этих денег, но надо помнить, что они тоже под проценты», — заявил Муравский.
Экономист подчеркнул, что МВФ дает кредиты под 1,5%, в то время, как ЕС кредитует почти вдвое дороже — под 3%.
