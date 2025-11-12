От чемоданов до лопат. В Гомеле два предпринимателя оштрафованы за нелегальную перевозку товаров

12 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле ИП привлечен к административной ответственности за транспортировку около 30 тыс. товаров в нарушение установленного порядка, без документов. Подробности дела сообщили БЕЛТА в экономическом суде Гомельской области.
Судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении ИП, нарушившего порядок транспортировки товаров. В сентябре мужчина на своем авто перевозил из Беларуси в Россию около 30 тыс. единиц хозтоваров без каких-либо сопроводительных документов. Это были лопаты, грабли, шнуры, замки, задвижки, петли, кронштейны, уголки и др., общей стоимостью более Br68 тыс. На перемещаемый груз, ИП предоставил только товарную накладную, иные необходимые грузосопроводительные документы у него отсутствовали.
Месяцем ранее нарушил порядок перевозки товаров еще один предприниматель. В конце лета он ввозил в Беларусь в грузовике около 3,5 тыс. единиц товаров, таких как одежда и обувь, а также чемоданы, рюкзаки, сумки, рыболовные снасти, зонты, игрушки и др. Стоимость товаров превысила Br122 тыс. Каких-либо товаросопроводительных документов на груз не было.
Предприниматель пояснил, что эти товары приобрел для перепродажи. Покупал у неизвестных лиц, которые не предоставили ему предусмотренные законодательством документы.
«Таким образом, предприниматели осуществляли транспортировку товаров без наличия CMR-накладной, обязательной при международной перевозке. Оценив имеющиеся в материалах дел доказательства, суд пришел к выводу о совершении предпринимателями административного правонарушения, предусмотренного статьей 13.12 КоАП. При наложении взыскания учтены смягчающие ответственность обстоятельства: признание вины и непривлечение ранее к ответственности за аналогичные правонарушения. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 10% от стоимости предмета правонарушения», — рассказали в экономическом суде Гомельской области.
В обоих случаях судебные постановления не обжалованы и вступили в законную силу.
Ежегодно количество случаев, связанных с нарушением порядка приобретения, хранения, транспортировки и реализации товаров, уменьшается, пояснили в экономическом суде со ссылкой на статистические данные. Так, в 2023 году судом было рассмотрено 203 таких дела, в 2024 — 190, а за 10 месяцев 2025-го — 166. Общая сумма наложенных штрафов в этом году составила около Br300 тыс.
Как обозначили в суде, некоторые нарушители ссылаются на незнание законодательства или забывчивость, другие нарушают его умышленно.
«Согласно законодательству, каждая хозяйственная операция — приобретение товара, его хранение — должна подтверждаться первичными учетными документами, в частности товарными накладными. Налоговым кодексом установлена обязанность всех плательщиков обеспечивать наличие документов, подтверждающих приобретение (поступление, транспортировку) товарно-материальных ценностей. В соответствии со ст.40 закона от 14 августа 2007 года № 278-З “Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках”, транспортными документами при выполнении автомобильных перевозок грузов признаются путевой лист, товарно-транспортная накладная (ТТН), международная товарно-транспортная накладная (CMR), заказ-поручение и иные документы в соответствии с законодательством. Согласно п. 22, 353 Правил автомобильных перевозок грузов, утвержденных постановлением Совета Министров от 30 июня 2008 года № 970, перевозчик обязан иметь транспортные и сопроводительные документы. В частности, при выполнении международной автомобильной перевозки грузы должны быть оформлены CMR-накладной», — перечислили перечень необходимых документов в экономическом суде, подчеркнув, что они должны быть у перевозчика в момент транспортировки товара.
По данным специалистов, состав административного правонарушения будет образован, даже если документы будут представлены контролирующему органу позже. К примеру, если они остались у отправителя груза либо были где-то оставлены или забыты перевозчиком. Перевозчик должен отказаться принять груз к автомобильной перевозке, если ему не переданы надлежаще оформленные транспортные и грузосопроводительные документы, напомнили в суде. -0-