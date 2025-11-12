От чемоданов до лопат. В Гомеле два предпринимателя оштрафованы за нелегальную перевозку товаров

«Согласно законодательству, каждая хозяйственная операция — приобретение товара, его хранение — должна подтверждаться первичными учетными документами, в частности товарными накладными. Налоговым кодексом установлена обязанность всех плательщиков обеспечивать наличие документов, подтверждающих приобретение (поступление, транспортировку) товарно-материальных ценностей. В соответствии со ст.40 закона от 14 августа 2007 года № 278-З “Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках”, транспортными документами при выполнении автомобильных перевозок грузов признаются путевой лист, товарно-транспортная накладная (ТТН), международная товарно-транспортная накладная (CMR), заказ-поручение и иные документы в соответствии с законодательством. Согласно п. 22, 353 Правил автомобильных перевозок грузов, утвержденных постановлением Совета Министров от 30 июня 2008 года № 970, перевозчик обязан иметь транспортные и сопроводительные документы. В частности, при выполнении международной автомобильной перевозки грузы должны быть оформлены CMR-накладной», — перечислили перечень необходимых документов в экономическом суде, подчеркнув, что они должны быть у перевозчика в момент транспортировки товара.