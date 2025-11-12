Из-за этой услуги очередь на полтора года ждет желающих попасть в музей-квартиру белорусского поэта Петруся Бровки, автора стихотворения «Пахне чабор»

Очередь в музей-квартиру белорусского поэта Петруся Бровки, автора стихотворения «Пахне чабор», составляет полтора года. О возникшем ажиотаже пишет news.by. Экспозиция находится в Минске по адресу Карла Маркса, 30. Именно здесь около трех десятилетий жил Петрусь Бровка.
Экспозиция открыта со вторника по воскресенье, но есть и особый формат — дважды в неделю музей открывает двери для некоторых людей. «Музей на двоих» — именно так называется услуга, которая стала причиной ажиотажа. Персональная экскурсия, уютный столик, плюс великолепный вид на самый центр Минска.
Как рассказывают сотрудники музея, пары проводят время в пустом зале. Вдвоем люди слушают истории, пьют чабрецовый чай.
