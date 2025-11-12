Милиция назвала основную версию исчезновения подростка в Березинском районе. Напомним, 14-летнего подростка, который пропал в Березинском районе, ищут уже не первые сутки (здесь читать далее). О том, какая версия произошедшего по состоянию на вечер среды, 12 ноября 2025 года, является основной, рассказал заместитель начальника УВД Миноблисполкома — начальник криминальный милиции Сергей Якубель,
Как сказал Якубель, слова которого приводит Sputnik.by, основная версия заключается в том, «что все-таки молодой человек заблудился где-то в лесном массиве».
Сергей Якубель также добавил, что территория поиска большая, она последовательно обследуется по квадратам. Также находятся некоторые следы, они дополнительно и тщательно проверяются правоохранителями.
Вместе с тем, как подчеркнул специалист, правоохранители рассматривают и прочие версии ЧП: «Начиная от несчастного случая, заканчивая возможным криминальным исчезновением».
По каждому направлению задействованы МВД, принимающие участие как в поисковых мероприятиях, так и в мероприятиях по отработке версий. Также при поисках используются квадрокоптеры, исследуются водоемы, задействованы снаряженные водолазы.
