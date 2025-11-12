Милиция назвала основную версию исчезновения подростка в Березинском районе. Напомним, 14-летнего подростка, который пропал в Березинском районе, ищут уже не первые сутки (здесь читать далее). О том, какая версия произошедшего по состоянию на вечер среды, 12 ноября 2025 года, является основной, рассказал заместитель начальника УВД Миноблисполкома — начальник криминальный милиции Сергей Якубель,