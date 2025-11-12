В Красноярском крае обновили участки трассы Емельяново — Никольское — Талое

На участке с 28-го по 29-й км специалисты усилили земляное полотно, заменили асфальтобетонное покрытие, сделали тротуары и освещение, а также отремонтировали съезды и примыкания. Еще на двух участках — с 8-го по 14-й км и с 14-го по 16-й км, вблизи деревень Мужичкино и Раскаты — устранили пучины, заменили асфальтобетонное покрытие, установили ограждение, дорожные знаки и две новые автобусные остановки.