В Красноярском крае обновили участки трассы Емельяново — Никольское — Талое

Еще три участка дороги Емельяново — Никольское — Талое отремонтировали в Емельяновском муниципальном округе Красноярского края по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.
«В этом году на трассе в работе было четыре объекта, они определены благодаря обращению местных жителей. В сентябре после капремонта ввели в эксплуатацию первый участок — с 29-го по 30-й километр… Сейчас полностью завершены работы еще на трех участках, проведены приемочные комиссии, готовится документация на ввод», — отметил руководитель регионального управления автомобильных дорог Андрей Журавлев.
На участке с 28-го по 29-й км специалисты усилили земляное полотно, заменили асфальтобетонное покрытие, сделали тротуары и освещение, а также отремонтировали съезды и примыкания. Еще на двух участках — с 8-го по 14-й км и с 14-го по 16-й км, вблизи деревень Мужичкино и Раскаты — устранили пучины, заменили асфальтобетонное покрытие, установили ограждение, дорожные знаки и две новые автобусные остановки.
Напомним, всего в этом году в регионе при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновили 86 дорожных объектов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.