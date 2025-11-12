Почему Россия стремится взять под контроль Купянск и Покровск, объяснил военный эксперт

Эксперт отметил, что когда российская армия закроет котлы в Купянске и Покровске, она освободит огромное количество войск и будет идти дальше. «В одном направлении — это Славянск — Краматорск, куда нам надо уже давно идти, потому что это стратегически важная задача этого года. Я не знаю, сумеем ли мы за оставшиеся полтора месяца подойти к стенам Славянска и Краматорска. Все сейчас будет зависеть от решения судьбы этих котлов. Противник не спит и не ждет, когда за ним придут и скажут: “Лапы поднимай”. Противник перегруппировывается, противник в эти котлы засовывает резервы», — добавил военный обозреватель. -0-