Почему Россия стремится взять под контроль Купянск и Покровск, объяснил военный эксперт

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА объяснил, почему российская армия стремится взять под контроль Купянск и Покровск.
Взятие Купянска военный обозреватель назвал одним из золотых ключей, который поможет российской армии продвинуться к Харькову.
Что происходит в Покровске и сможет ли Россия полностью занять город? Мнение военного эксперта.
«Враг здесь уперся зубами, не оставляет позиции. Cовершенно очевидно, что дело идет к окружению Харькова. Мы об этом просто боимся или стесняемся говорить, чтобы не спугнуть противника. Что касается Красноармейска (Покровск. — Прим. БЕЛТА), то это один из тех крепких гарнизонов, который пока нам мешает доложить народу, что мы на 100% освободили Донецкую Народную Республику, — сказал Виктор Баранец. — Если мы еще освободим Краматорск и Славянск, мы выйдем на старые административные границы Донецкой области, а это уже исторический момент».
Эксперт отметил, что когда российская армия закроет котлы в Купянске и Покровске, она освободит огромное количество войск и будет идти дальше. «В одном направлении — это Славянск — Краматорск, куда нам надо уже давно идти, потому что это стратегически важная задача этого года. Я не знаю, сумеем ли мы за оставшиеся полтора месяца подойти к стенам Славянска и Краматорска. Все сейчас будет зависеть от решения судьбы этих котлов. Противник не спит и не ждет, когда за ним придут и скажут: “Лапы поднимай”. Противник перегруппировывается, противник в эти котлы засовывает резервы», — добавил военный обозреватель. -0-