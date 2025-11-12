Молодые ученые из Приангарья вошли в число победителей конкурса «УМНИК»

Четыре проекта молодых ученых из Иркутской области победили в федеральном конкурсе «УМНИК», организованном в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития и промышленности.
Авторы лучших разработок — представители Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) и Иркутского государственного медицинского университета (ИГМУ) — получат гранты в размере 500 тыс. рублей каждый на проведение научно-исследовательских работ.
«Вовлечение талантливой молодежи в решение актуальных научно-технических задач — это стратегический приоритет для развития Иркутской области. Именно от сегодняшних студентов и молодых исследователей зависят наши технологический суверенитет и конкурентоспособность экономики завтрашнего дня. Для этого в рамках Десятилетия науки и технологий в стране проводится множество мероприятий. Мы гордимся нашими молодыми учеными и создаем условия для их развития. Так, при научно-образовательном центре “Байкал” создано девять молодежных лабораторий, которые проводят перспективные, актуальные для всей страны исследования», — рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.
В этом году на конкурс поступило свыше 3,3 тыс. заявок со всей страны, из которых экспертное жюри отобрало 500 победителей. Среди отмеченных проектов от Приангарья — разработка систем мониторинга здоровья коров с применением искусственного интеллекта, автоматизированная система управления флотацией, программное обеспечение для БПЛА и приложение для врачей по выбору терапии для пациентов с гепатитом С.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.