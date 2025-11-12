Молодые ученые из Приангарья вошли в число победителей конкурса «УМНИК»

«Вовлечение талантливой молодежи в решение актуальных научно-технических задач — это стратегический приоритет для развития Иркутской области. Именно от сегодняшних студентов и молодых исследователей зависят наши технологический суверенитет и конкурентоспособность экономики завтрашнего дня. Для этого в рамках Десятилетия науки и технологий в стране проводится множество мероприятий. Мы гордимся нашими молодыми учеными и создаем условия для их развития. Так, при научно-образовательном центре “Байкал” создано девять молодежных лабораторий, которые проводят перспективные, актуальные для всей страны исследования», — рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.