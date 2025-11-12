Юные гребцы из Мозыря получили поддержку от областного профсоюза медиков

Председатель Гомельской областной организации БПРЗ Надежда Зимина убеждена, что поддержка юных спортсменов — это инвестиция в будущее. «Гребля на байдарках и каноэ — красивый, зрелищный и требовательный вид спорта, который воспитывает в ребятах выносливость, силу и командный дух. Забота о здоровье подрастающего поколения является одним из приоритетных направлений деятельности. Мы рады, что можем внести свой вклад в развитие мозырской спортшколы по гребле и помочь спортсменам достигать новых высот», — подчеркнула она. -0-