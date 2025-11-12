Юные гребцы из Мозыря получили поддержку от областного профсоюза медиков

12 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения (БПРЗ) внесла вклад в развитие гребного спорта в регионе, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном объединении профсоюзов.
Отраслевой профсоюз оказал спонсорскую помощь Мозырской специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва профсоюзов по гребле на байдарках и каноэ. Полученные средства в учреждении направили на приобретение необходимого инвентаря для юных гребцов. В частности, закуплено несколько новых весел и подушек для лодок. Это позволит спортсменам улучшить условия тренировок, повысить их эффективность, уверены в профсоюзе.
Председатель Гомельской областной организации БПРЗ Надежда Зимина убеждена, что поддержка юных спортсменов — это инвестиция в будущее. «Гребля на байдарках и каноэ — красивый, зрелищный и требовательный вид спорта, который воспитывает в ребятах выносливость, силу и командный дух. Забота о здоровье подрастающего поколения является одним из приоритетных направлений деятельности. Мы рады, что можем внести свой вклад в развитие мозырской спортшколы по гребле и помочь спортсменам достигать новых высот», — подчеркнула она. -0-