Министр информации Марков сказал о создании телеканала «Беларусьфильм»

Министр информации Марат Марков сказал о перспективах создания телеканала «Беларусьфильм».

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства информации Беларуси Марат Марков сказал о перспективах создания нового телеканала «Беларусьфильм», по которому могли бы транслироваться фильмы, снятые киностудией за 100 лет ее существования.

Данную перспективу Марат Марков оценил как реальную. Вместе с тем, первым шагом должны стать оценка и оцифровка всего объема архива художественных лент, документальных и анимационных фильмов «Беларусьфильма», созданного в 1924 году.

— Вполне актуальный вопрос, который очевидно лежит на стыке полномочий двух министерств — информации и культуры, но дело-то общее. Полагаю, новому руководителю нашей киностудии и двум министрам здесь есть над чем подумать. И мы подумаем, — цитирует Марата Маркова Sputnik.by.

