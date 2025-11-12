В Чечне проверили обновленную дорогу Урус-Мартан — Рошни-Чу

Представители Народного фронта в Чеченской Республике и регионального министерства автомобильных дорог проинспектировали отремонтированный участок трассы Урус-Мартан — Рошни-Чу, сообщили в ведомстве. Работы проводились по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
На участке протяженностью более семи километров уложили асфальтобетонное покрытие, установили новые дорожные знаки и светофоры, а также обустроили две автобусные остановки. Комплексное обновление позволило сделать движение по данному участку намного безопаснее и комфортнее как для водителей, так и для пешеходов.
«Работы выполнены в полном соответствии с предъявляемыми требованиями, и к их качеству нет никаких нареканий. Эта дорога имеет важное значение для жителей села Рошни-Чу, поскольку соединяет его с городом Урус-Мартан и является кратчайшим путем к столице республики», — отметил представитель Народного фронта Саид-Ахмед Вараев.
Напомним, что в этом году в Чечне в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» улучшили 14 дорожных объектов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.