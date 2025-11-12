В Чечне проверили обновленную дорогу Урус-Мартан — Рошни-Чу

На участке протяженностью более семи километров уложили асфальтобетонное покрытие, установили новые дорожные знаки и светофоры, а также обустроили две автобусные остановки. Комплексное обновление позволило сделать движение по данному участку намного безопаснее и комфортнее как для водителей, так и для пешеходов.