В Иркутской области обновили участок трассы Тайшет — Чуна — Братск

Участок дороги Тайшет — Чуна — Братск с 93-го по 101-й километр открыли в Чунском районе Иркутской области после ремонта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Специалисты восстановили оси трассы, уложили асфальтобетонное покрытие, оборудовали шесть примыканий, установили ограждение, сигнальные столбики, дорожные знаки и нанесли разметку.
«По поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к 2030 году нужно привести в нормативное состояние 85% дорог опорной сети в регионе. К таким дорогам относится и Тайшет — Чуна — Братск. В этом году работы проводятся на 47 километрах этой автодороги, часть участков завершена, еще один завершим в ближайшее время, остальные планируем закончить в следующем году», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.
Также в этом году обновили мост через реку Джидыкан на 93-м километре автодороги. К окончанию близится ремонт на участке с 215-го по 220-й километр трассы. В 2026 году завершат работы еще на четырех объектах, расположенных на автодороге Тайшет — Чуна — Братск.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.