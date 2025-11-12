В Иркутской области обновили участок трассы Тайшет — Чуна — Братск

«По поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к 2030 году нужно привести в нормативное состояние 85% дорог опорной сети в регионе. К таким дорогам относится и Тайшет — Чуна — Братск. В этом году работы проводятся на 47 километрах этой автодороги, часть участков завершена, еще один завершим в ближайшее время, остальные планируем закончить в следующем году», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.