Второй этап строительства Западной хорды в Ростове начнется до 2030 года

К строительству участка автодороги Западная хорда могут приступить до 2030 года. Об этом рассказала на пресс-конференции министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.
Речь идет об автодороге через Ростов протяженностью семь с половиной километров. Ее строительство позволит убрать с улиц донской столицы поток грузовых машин, которые движутся в Краснодар.
— Чтобы транзитные потоки ушли, неправильно делать этот участок платным. В этом случае, мы возвращаем транзит в город. Поэтому мы откажемся от варианта концессии, — рассказала министр.
По предварительным оценкам специалистов, наиболее благоприятный вариант — начать проект до 2030 года. На сегодняшний день стоимость второго этапа составляет 32,2 миллиарда рублей.
Для его реализации планируется привлечь казначейский инфраструктурный кредит или инфраструктурный кредит госбанка Дом.РФ.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.