Два белых медведя растерзали работника арктической станции в Канаде

После нападения животных один из работников станции попытался отпугнуть медведей, выстрелив в одного из животных. Второй хищник сбежал, но к тому моменту Беста уже нельзя было спасти. В связи с произошедшим коллеги Беста потребовали, чтобы на территории станции установили специальные ограждения и датчики движения, передает CityNews.