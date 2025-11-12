Два белых медведя растерзали работника арктической станции в Канаде

В августе 2024 года на острове Бревурт на Канадском арктическом архипелаге два белых медведя растерзали 34-летнего Кристофера Беста, который занимался обслуживанием радиолокационной станции противовоздушной обороны. Он пошел фотографировать животное, которое увидел вблизи станции, но столкнулся со вторым медведем. Об этом в среду, 12 ноября, сообщила газета The Canadian Press.
По данным журналистов, в свободное от работы время Бест любил фотографировать белых медведей и публиковать их снимки в социальных сетях. Семья переживала за него, но мужчина успокаивал родственников тем, что снимает животных с большого расстояния.
После нападения животных один из работников станции попытался отпугнуть медведей, выстрелив в одного из животных. Второй хищник сбежал, но к тому моменту Беста уже нельзя было спасти. В связи с произошедшим коллеги Беста потребовали, чтобы на территории станции установили специальные ограждения и датчики движения, передает CityNews.
После нападения служба по отлову животных поймала сбежавшего медведя и усыпила его. Это происшествие является редкостью и стало вторым смертельным случаем с 2023 года.