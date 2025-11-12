Ричмонд
Суд отклонил иск к ведущей Ларисе Гузеевой о защите чести и достоинства

Виктория Зигрист подала иск в суд 14 мая.

Источник: Аргументы и факты

Суд в Москве отказался удовлетворить иск о защите чести и достоинства Виктории Зигрист к телеведущей Ларисе Гузеевой.

Тушинский райсуда 11 ноября постановил отказать «в удовлетворении иска Виктории Зигрист к Ларисе Гузеевой о защите чести, достоинства и деловой репутации», сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно карточке дела на сайте судов общей юрисдикции Москвы, Зигрист подала иск в суд 14 мая, в рамках рассмотрения дела стоялось четыре заседания.

Подробности иска не раскрываются.

Ранее сообщалось, что мировой суд в Москве взыскал с Гузеевой долг по коммунальным платежам, решение вступило в силу.