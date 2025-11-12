Суд отклонил иск к ведущей Ларисе Гузеевой о защите чести и достоинства

Суд в Москве отказался удовлетворить иск о защите чести и достоинства Виктории Зигрист к телеведущей Ларисе Гузеевой.
Тушинский райсуда 11 ноября постановил отказать «в удовлетворении иска Виктории Зигрист к Ларисе Гузеевой о защите чести, достоинства и деловой репутации», сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Согласно карточке дела на сайте судов общей юрисдикции Москвы, Зигрист подала иск в суд 14 мая, в рамках рассмотрения дела стоялось четыре заседания.
Подробности иска не раскрываются.
Ранее сообщалось, что мировой суд в Москве взыскал с Гузеевой долг по коммунальным платежам, решение вступило в силу.