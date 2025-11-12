Как повысить качество лазеров и микросхем? Ученый рассказал о новых подходах

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какую работу белорусские ученые проводят для повышения качества лазеров и микросхем, рассказал корреспонденту БЕЛТА академик-секретарь отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси Александр Шумилин на полях республиканской научно-практической конференции «Качество-2025».
«Сейчас у нас пятилетка качества. Этому вопросу неслучайно уделяется такое пристальное внимание. Невозможно быть конкурентоспособным на рынке, тем более на международном, если продукция имеет определенные изъяны. Продукт априори должен быть высококачественным. От этого зависит имидж предприятия. Чтобы повышать качество продукции и развиваться, не обойтись без научных достижений. Любая шестеренка, винтик, микросхема, если она некачественная, может привести к поломке всего сложного механизма. Стоит задача создавать качественную продукцию, а потом с Госстандартом ее сертифицировать и испытывать. Важны единые подходы — именно для этого нужна стандартизация», — сказал Александр Шумилин.
В мире сейчас активно развивается электротранспорт, Беларусь не стала исключением. «Все сегодня столкнулись с вопросами зарядки. Есть европейские системы подключения к зарядным станциям, есть китайские. Они несовместимы. Опять же, какой стандарт использовать? Мы сегодня используем два разъема, используем переходники, но вообще надо вырабатывать единый подход. Стандартизация позволяет не только обеспечивать качество, но и снижать себестоимость продукции, обеспечивать удобство для пользователей», — отметил ученый.
«Сегодня вопросы стандартизации и контроля качества очень актуальны. И Госстандарт, и Академия наук достаточно много работают по вопросам так называемых эталонов. У нас очень сильная школа физиков. Одни из лучших лазеров сегодня делают в Беларуси. Очень много продукции с лазерами. Еще 20 лет назад лазерное излучение не нужно было сертифицировать и стандартизировать. Сегодня, так как оно используется в технических процессах, то возникает вопрос сертификации этих установок. А если мы используем лазер для производства микросхем, он должен иметь четкий стандартизированный параметр. Кроме того, мы создали прибор, который отслеживает нагрев микросхемы и определяет именно те элементы, которые больше всего греются, а соответственно, выходят из строя. Это позволяет конструкторам внести изменения и улучшить качество выпускаемой микросхемы», — обозначил Александр Шумилин.
Участие в конференции приняли ведущие эксперты, руководители предприятий, ученые и специалисты в области стандартизации и менеджмента качества. Они обсудили актуальные вызовы, поделились опытом внедрения инновационных решений и определили перспективные направления развития национальной инфраструктуры качества. Пленарное заседание конференции было посвящено развитию инфраструктуры качества и системы технического регулирования как надежной основы устойчивого развития национальной экономики. А тематика секционного заседания — «Технологические лидеры. Оперативные цели и гибкие планы» — имела сугубо практическую направленность. Своим успешным опытом в области управления качеством поделились представители белорусской промышленности.
Конференция стала одним из ключевых мероприятий в рамках Недели качества, объявленной в Беларуси с 10 по 16 ноября и приуроченной ко Всемирному дню качества, отмечаемому в текущем году 13 ноября. Неделя качества призвана стать демонстрацией того, как традиции, умноженные на трудолюбие и передовые технологии, создают прочный фундамент белорусского качества. -0-