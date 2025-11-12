Как повысить качество лазеров и микросхем? Ученый рассказал о новых подходах

«Сегодня вопросы стандартизации и контроля качества очень актуальны. И Госстандарт, и Академия наук достаточно много работают по вопросам так называемых эталонов. У нас очень сильная школа физиков. Одни из лучших лазеров сегодня делают в Беларуси. Очень много продукции с лазерами. Еще 20 лет назад лазерное излучение не нужно было сертифицировать и стандартизировать. Сегодня, так как оно используется в технических процессах, то возникает вопрос сертификации этих установок. А если мы используем лазер для производства микросхем, он должен иметь четкий стандартизированный параметр. Кроме того, мы создали прибор, который отслеживает нагрев микросхемы и определяет именно те элементы, которые больше всего греются, а соответственно, выходят из строя. Это позволяет конструкторам внести изменения и улучшить качество выпускаемой микросхемы», — обозначил Александр Шумилин.