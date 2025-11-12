Ричмонд
Тюменский университет вошел в десятку лучших вузов страны по госуправлению

Рейтинг сформирован на основании оценки образовательной, научной и общественной миссий.

Тюменский государственный университет (ТюмГУ) занял девятое место в новом рейтинге вузов в сфере государственного и муниципального управления, составленного в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза.

В рейтинг агентства RAEX вошли 40 учебных заведений из 20 городов России, треть участников списка расположены в Москве. Лидерами стали Президентская академия (РАНХиГС), НИУ ВШЭ и МГУ имени М. В. Ломоносова.

«Первые семь мест заняли университеты Москвы и Санкт-Петербурга. Из региональных в десятке лучших по направлению представлены только три вуза: восьмое место — Казанский (Приволжский) федеральный университет, девятое — ТюмГУ, десятое — Уральский федеральный университет. Поздравляю коллектив Школы права и управления с очередным достижением в год 40-летия юридического образования в Тюменской области», — отметил ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Рейтинг сформирован на основании оценки трех миссий университетов — образовательной, научной и общественной.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.