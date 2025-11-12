Каждый третий россиянин — волонтер: движение «Мы вместе» подвело итоги пятилетки

За пять лет существования премии почти 200 тысяч социальных инициатив были поданы на конкурс, а рекордный 2025 год принес 51 837 заявок из 147 стран мира.
Оргкомитет Международной премии «Мы вместе» подвел итоги пятилетней работы движения, объединившего 9 миллионов волонтеров по всей России. Из статистики следует, что каждый третий россиянин занимался волонтерской деятельностью хоть раз в жизни. Такие данные приводит пресс-служба «Росмолодежи».
«Сегодня уже 32% россиян хотя бы один раз за последний год занимались волонтерской деятельностью. Для нас важно развивать волонтерство внутри России и показывать молодому поколению, что быть добровольцем — это большая ответственность», — заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Помимо него в заседании приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова и руководители федеральных министерств.
За пять лет существования движения количество волонтеров на платформе Добро.рф выросло до 9 миллионов человек. Международная премия «Мы вместе» установила рекорд в 2025 году — было получено 51 837 заявок на участие в волонтерской деятельности из 147 стран мира.
Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что Россия как страна продемонстрировала свои возможности консолидации, лучшие качества и традиции милосердия и взаимопомощи. Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров сообщил о росте числа добровольцев с 7,67 до 9 миллионов человек за год и анонсировал предстоящий форум «Мы вместе» в Москве с участием 20 тысяч человек. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев подчеркнул, что Россия является столицей добровольчества. Он также отметил, что номинация «Герои нашего времени» по поддержке участников СВО стала самой популярной с 10 тысячами проектов.