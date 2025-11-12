Каждый третий россиянин — волонтер: движение «Мы вместе» подвело итоги пятилетки

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что Россия как страна продемонстрировала свои возможности консолидации, лучшие качества и традиции милосердия и взаимопомощи. Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров сообщил о росте числа добровольцев с 7,67 до 9 миллионов человек за год и анонсировал предстоящий форум «Мы вместе» в Москве с участием 20 тысяч человек. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев подчеркнул, что Россия является столицей добровольчества. Он также отметил, что номинация «Герои нашего времени» по поддержке участников СВО стала самой популярной с 10 тысячами проектов.