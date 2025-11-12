В Москве водителям посоветовали выезжать на зимней резине на выходных

«В эти выходные синоптики прогнозируют снег с дождем и гололедицу. ЦОДД рекомендует выезжать только на зимней резине. По прогнозу синоптиков, 15 ноября в Москве обещают мокрый снег с дождем, сильный ветер до 15 метров в секунду и понижение температуры до минус 5 градусов. Также возможна гололедица», — говорится в сообщении.