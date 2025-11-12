Vogue объявил «дедов» свитер из 80-х модным трендом

В России такие свитеры чаще всего можно увидеть на дальнобойщика или пенсионерах, особенно в кинолентах о мрачном советском прошлом 80-х. Сейчас многие известные западные бренды начали включать такой свитер в свои коллекции. Среди них Hermes, Miu Miu, Gucci и H&M. В среднем цена на «модную новинку» колеблется в районе 500 евро, но некоторые известные зарубежные бренды выставили товар и за 2800 евро. Самое время модникам достать из нафталинового шкафа «дедушкин» свитер.